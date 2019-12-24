أي مصير مؤلم ينتظر النظام الإيراني وقادته!

2019/12/24 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبدالرحمن مهابادي نظرة على وقائع واحتمالات انتفاضة الشعب الإيراني القادمة ضد الملالي على طول انتفاضة نهايات عام 2017 وانتفاضة نوفمبر2019، كان هناك نقطة أخرى يشعر بها النظام الإيراني قبل الجميع، وبشعر...أكمل القراءة ←

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