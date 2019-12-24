الإصرار على ترشيح السهيل هو الإصرار على حرق العراق ..

2019/12/24 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي عندما طالبت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف القوى السياسية في خطبة الجمعة الأخيرة , بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة غير جدلية , إنّما كان ذلك انطلاقا من...أكمل القراءة ←

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