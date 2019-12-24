2019/12/24 | 13:32 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة سائرون تقدم كتابا رسميا لرئيس الجمهورية بانها الكتلة الاكبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سائرون تقدم كتابا رسميا لرئيس الجمهورية بانها الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سائرون تقدم كتابا رسميا لرئيس الجمهورية بانها الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).