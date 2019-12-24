إبسِمي بغدادُ لا تكتئبي

2019/12/24 | 13:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة للكاتب الاعلامي العراقي حميد حلمي البغدادي تحكي عن معاناة العراق بسبب تراكمات نظام القمع الصدّامي والفساد الراهن الناتج عن تداعيات الاحتلال الا...

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