العمليات المشتركة تكذب مفوضية حقوق الانسان بشأن أوضاع ديالى

2019/12/24 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كذبت قيادة العمليات المشتركة، ما قالته مفوضية حقوق الانسان بشأن حصول نزوح قسري في مناطق بمحافظة ديالى.

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