2019/12/24 | 13:34 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعقاد الجولة الثانية من محادثات وزير الخارجية الايراني ونظيره العماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/24 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انعقاد الجولة الثانية من محادثات وزير الخارجية الايراني ونظيره العماني ) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انعقاد الجولة الثانية من محادثات وزير الخارجية الايراني ونظيره العماني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).