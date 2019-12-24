الرئاسة التركية : أحكام القضاء السعودي بشأن خاشقجي استهزاء بذكاء العالم

2019/12/24 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه “مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره”.وكتب ألطون عبر “تويتر” أن “تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي”.وأضاف: “قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والادعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات […]

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