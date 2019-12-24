الرئاسة التركية: أحكام القضاء السعودي بشأن

2019/12/24 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه "مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره".

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