رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد

2019/12/24 | 13:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسرور بارزاني إن إقليم كوردستان سيظل، كما عهدتموه، واحة للتعايش السلمي بين الأديان والقوميات – صورة: KRG

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