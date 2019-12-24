عبد المهدي يهنئ بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية

2019/12/24 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، الشعب العراقي والمسيحيين خصوصا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية .

وذكر عبدالمهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي العزيز، وخصوصا أخوتنا وشركاءنا في الوطن الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية( 2020 ) التي يحتفل بها شعبنا وأطيافه المتآخية وكل الإنسانية ".

وأضاف البيان :"سائلين الله العزيز القدير ان يحفظ الجميع ويمنّ على شعبنا بدوام الأمن والاستقرار والوحدة والتماسك وتحقيق تطلعاته المشروعة وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام ".

بغداد اليوم-بغداد

أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيأة النزاهة، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، أن نسبة الفساد في قطاعي التعيينات والصحة والبيئة تُعدَّان الأكثر بين قطاعات الدولة التي تشهد حالات فساد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &quo

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء/ دائرة ضحايا الارهاب والأخطاء العسكرية، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، إنهاء إجراءات تعويض 108 من شهداء التظاهرات في بغداد، مشيرة الى أنهم تم تضمينهم ضمن قانون المؤسسة للتعويض.





وذكرت المؤس

بغداد اليوم-الديوانية

خاطبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، وزارة الكهرباء بشأن 75 موظفاً في المحطة الغازية لتوليد الكهرباء في منطقة الحفار بمحافظة الديوانية، حوصروا من قبل المحتجين من بعض العشائر بعد قطع الطريق المؤ

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