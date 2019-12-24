مرشح جديد لرئاسة الوزراء يظهر على الساحة.. صدام حسين رفع حظوظه!

2019/12/24 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طرحت كتل سياسية اسم القاضي محمد العريبي لتولي منصب رئيس الوزراء، باعتباره قاضي مستقل.وتداولت مواقع سياسية صورة تظهر القاضي العريبي اثناء ترشيحه للانتخابات مع تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري، وهو الامر الذي اثار سخطاً عليه باعتباره مرشحاً حزبياً وليس مستقل.ولم يؤكد العريبي او ينفي حتى الان الانباء التي تحدثت […]

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