مسرور بارزاني: لن ندخر جهداً بمساعدة من يلوذون بكوردستان بسبب الظلم والاضطهاد

2019/12/24 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تهنئة الى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد.

وفيما يلي نص التهنئة:أتقدم الى جميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وأتمنى لكم قضاء هذه المناسبة السعيدة بأجواء مفعمة بالأمن والطمأنينة والسؤدد.إن إقليم كوردستان سيظل، كما عهدتموه، واحة للتعايش السلمي بين الأديان والقوميات، ونعبر عن فخرنا لأننا كنا وما زلنا، ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ولاسيما المسيحيين العراقيين ومسيحيي المنطقة.حكومة إقليم كوردستان لن تدخر جهداً في تأمين الاستقرار والطمأنينة وتقديم المساعدة لكل الذين يلوذون بإقليم كوردستان بسبب الظلم والاضطهاد، ونأمل أن تنتهي الحروب والمآسي في المنطقة والعالم برمته، وأن يسود بدلاً عنها السلام والإعمار.

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