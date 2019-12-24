القضاء ينفي انتماء أعضاء مفوضية الانتخابات الفائزين لحزب او تنظيم سياسي

2019/12/24 | 13:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أصدر مجلس الاقضاء الاعلى، الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 ، توضیحاً بشأن انباء ترشیح القضاة لمفوضیة الانتخابات من قبل الاحزاب.وأبدى مجلس القضاء في بیان تلقت ” الصباح الجديد “لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزينبقرعة اختیار مجلس مفوضیة الانتخابات بادعاء ترشیحھم من قبل الاحزاب، والذي يؤكد انھذه المعلومة المنشورة ...

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