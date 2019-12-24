أزمة بين أمريكا ودولة افريقية بسبب قضية الشذوذ الجنسي

2019/12/24 | 13:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوساكا- (أ ف ب) – استدعت الولايات المتحدة سفيرها في زامبيا بعد أن طلب رئيس البلاد إدغار لونغو ازاحته لانتقاده حكما قضائيا بسجن رجلين مثليي الجنس، وفق ما أفاد مصدر في السفارة الأميركية الإثنين.وتعرّض السفير الأميركي دانيال فوت لانتقادات شديدة بعد أن أعرب الشهر الماضي عن استيائه من الحكم الذي قضى بسجن الرجلين لمدة […]

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