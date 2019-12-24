ملكة بريطانيا تعترف بأنها شهدت سنة “مليئة بالعثرات”

2019/12/24 | 13:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – بعد سنة “مليئة بالعثرات” بين فضائح هزت عائلتها وبريكست يمزق البلاد، تنوي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دعوة البريطانيين في خطابها التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، إلى تجاوز انقساماتهم.بالنسبة للملكة البالغة من العمر 93 عاما، بدأ 2019 بحادث سير لزوجها الأمير فيليب أدى إلى إدخاله المستشفى.وخلال العام واجه ابنهما الأمير اندرو […]

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