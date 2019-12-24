بمجرد تداول اسمه .. مظاهرات في الجنوب احتجاجا على ترشيح

2019/12/24 | 13:54 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأقدم متظاهرون، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية جنوبي البلاد، احتجاجاً على ترشيح محافظ البصرة، أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة.وبحسب...

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