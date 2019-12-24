الاتحاد العراقي:الدروي الكروي لن يلغى للموسم الحالي

2019/12/24 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس لجمةالمسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، اليوم الثلاثاء، عدم الغاء الدوريالكروي للموسم الحالي.وقال علي جبار، فيحديث لـ"كلكامش برس" إن "الدوري لن يلغى، وستعوج عجلته للدورانخلال الفترة المقبلة"، مبينا ان "الية الدوري ستحدد خلال افترة القليلةالمقبلة"وأوضح جبار، أن"لجنة المسابقات هي المعنية بتحديد الالية ووقت العودة وليس الاندية".يذكر ان اتحاد الكرةقرر، في وقن سابق، ايقاف الدوري الكروي المحلي للموسم الحالي، بسبب الاوضاع التيتمر بها البلاد.

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