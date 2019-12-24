هيأة النزاهة تكشف عن القطاعات الحكومية الاكثر فساد

2019/12/24 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اظهرت نتائج استطلاع أجرته هيأة النزاهة أن نسبة الفساد في قطاعي التعيينات والصحة والبيئة تُعدَّان الأكثر بين قطاعات الدولة التي تشهد حالات فساد.وذكر بيان للهيئة انها " اجرت استطلاعا للتعرف على آراء المواطنين بشأن قطاعات الدولة التي تشهد فساداً أكثر من غيرها، مبيِّنةً أنَّ القطاعات التي تم اختيارها لاستطلاع الآراء حولها شملت التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة والعقود الحكومية والتعيينات".وأوضحت ان " نسبة 42,58% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أكدوا أن قطاعي التعيينات والصحة والبيئة هي الأكثر فساداً، وأشار40,83% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفساد في العقود الحكومية أكثر من غيره، فيما لفت 36,24% منهم إلى قطاع الخدمات العامة، أما نسبة من حدَّد قطاع التربية والتعليم أنه الأكثر فساداً فبلغت 31,44%".وبينت الهيئة في بيانها ان" دوائر التعليم والعلاقات العامَّة والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً".

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