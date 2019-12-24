وفد من الأمم المتحدة يناقش مع البرلمان مقترحات تعديل الدستور

2019/12/24 | 13:54 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، عن استضافة وفداً من الأمم المتحدة، ضم عدد من الخبراء والمختصين في مجال كتابة الدستور.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،...

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