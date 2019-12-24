الكونغرس يحث الخارجية الأمريكية على دعم مطالب المتظاهرين

2019/12/24 | 13:54 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث أربعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الجمهوريين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على دعم مطالب المحتجين في العراق، محذرين من اختيار رئيس وزراء عراقي متورط بالفساد.وقال...

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