هواتف Redmi K20 تبدأ بتلقي تحديث Android 10 المستقر مع واجهة MIUI 10

2019/12/24 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث MIUI 11 المستقر في شهر نوفمبر الماضي، ولكن ذلك التحديث كان لا يزال يستند على نظام Android 9.



واليوم، كشف تقرير صادر من الصين أن تحديث جديد بدأ يشق طريقه إلى هواتف Redmi K20 يجلب معه بالفعل نظام Android 10 مع واجهة MIUI 11.

تحديث Android 10 المستقر لهواتف Redmi K20 يحمل البنية رقم MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM ويبلغ حجمه 2.3 جيجابايت.



إلى جانب الإصلاحات الأمنية، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأخير من نظام الأندرويد مثل التحكم في الموقع وإعدادات الخصوصية ومشاركة WiFi عبر رمز الإستجابة السريعة QR Code، فضلا عن العديد من الميزات الجديدة الأخرى.

كما سبق وأشرنا، تحديث Android 10 المستقر لهواتف Redmi K20 متوفر حاليًا في الصين فقط، ولكن من المرجح أن يشق طريقه إلى المزيد من البلدان حول العالم في المستقبل القريب في حالة إذا إتضح أنه يعمل كما ينبغي وخالي من الأخطاء.

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