هل يوم الأربعاء عطلة رسمية في العراق؟

2019/12/24 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومة العراقية أواخر العام الماضي قراراً يقضي باعتبار الـ25 من كانون الأول ديسمبر في كل عام عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، إلا أنه ليس من الواضح ما اذا كان القرار سيسري خلال العام الجاري في المناسبة ذاتها.

ففي 24 من كانون الأول 2018 قرر مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون العطل الرسمية بإضافة فقرة تتضمن أن يكون 25 كانون الأول عطلة رسمية بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، حسب وثيقة رسمية.

وعلى الرغم من أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تصدر أي بيان يوضح فيما لو كان هناك أي تغيير في الموقف، إلا أن الأوساط الإعلامية أشارت الى أن قرار الحكومة يقضي بتعطيل الدوام في هذه المناسبة، غير أن المواطنين ينتظرون تأكيداً رسمياً.

الى ذلك وجه رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تهنئة الى الشعب العراقي والمسيحيين خصوصا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال عبد المهدي في بيانه "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي العزيز، وخصوصا أخوتنا وشركاءنا في الوطن الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية التي يحتفل بها شعبنا وأطيافه المتآخية وكل الإنسانية".

ولم يذكر البيان ما اذا كان غداً الأربعاء عطلة رسمية.

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