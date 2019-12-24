اتحاد الكرة يعلن رسمياً موعد استئناف الدوري الممتاز

2019/12/24 | 14:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، الثلاثاء، تحديد الأول من شهر شباط موعداً لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.وقال جبار في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حالياً في مقر اتحاد الكرة وبحضور ممثلي الأندية، إن “إقامة الدوري العام من مرحلتين، سيدخلنا في مطبات نحن في غنى عنها”، مبيناً انه “لا يمكن اختيار

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