من هو زعيم داعش الجديد؟

2019/12/24 | 14:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تقريرا حول زعيم "داعش" الجديد الذي تولى قيادة التنظيم بعد أيام قليلة من مقتل أبو بكر البغدادي في غارة شنتها القوات ...

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