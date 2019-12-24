هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبا وإيجابا

2019/12/24 | 14:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لطالما كانت الدهون موضع اتهام بشأن العديد من الأمراض، إلا أن تجارب السنوات الأخيرة أثبتت أن بعض أنواع الدهون "جيدة"، بل وتساهم في تعزيز صحة جسم الإنسان.

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