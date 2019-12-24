2019/12/24 | 14:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لحادث مساء أمس الاثنين، إذ سقط في حمام القصر الرئاسي.وأعلنت الرئاسية البرازيلية، نقل الرئيس بولسونارو إلى المستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي، بحسب ما نشرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء.وذكر بيان للقصر الرئاسي أنه بعد نقل بولسونارو إلى المستشفى، خضع لفحوصات واتضح أنه لم يتعرض لأذى.وأشار البيان إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط الرئيس البرازيلي في الحمام ونقله إلى المستشفى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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