مصدر امني لـ

2019/12/24 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، ان، قوات الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم بمحاولة اغتصاب طالبة مدرسة.

وقال المصدر لـ"لعهد نيوز" اليوم

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