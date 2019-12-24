مصدر يكشف حقيقة تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بقيادة قوات مكافحة الإرهاب

2019/12/24 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر بجهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء (24 كانون الأول، 2019) تكليف الفريق الركن عبد الكريم ...





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