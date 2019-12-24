التظاهرات تتحول الى اعتصامات في السماوة.. اغلاق مصفى المدينة امام الصهاريج النفطية

2019/12/24 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق صعد المحتجون من سق تظاهراتهم، حينما قرروا تحويلها الى اعتصام امام مصفى السماوة مركز محافظة المثنى.واقدم خريجو كليات الهندسة في المثنى على تحويل التظاهرات إلى اعتصام أمام مصفى السماوة، ومنعوا دخول الصهاريج للمرة الثالثة.

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