2019/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اربعة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على اربعة متهمين في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة”.وأوضحت انه “تم ضبط بحوزتهم اكثر من 500 غرام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات في بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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