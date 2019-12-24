ذبح 9 حتى الآن .. القبض على “جزار القطط” المتخفي

2019/12/24 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت السلطات البريطانية حارس الأمن ستيفن بوكيه، في 16 تهمة جنائية، بعد مقتل تسع قطط وإصابة سبعة آخرين، في منطقة «برايتون» بمقاطعة «سا****».

وأفرجت السلطات عن بوكيه بكفاله، ولكن صاحب الـ 52 عاما، سيمثل أمام المحكمة نهاية الشهر المقبل، في إطار التهم الموجهه له بقتل القطط، بالإضافة إلى تهم جنائية، حيث تم توجيه الاتهام لبوكيه بحيازة شفرة سكين حادة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

ومن جانبه قال المفتش كريس طومسون: “نحن نتفهم مدى الألم الذي خلفته هذه القطط المتوفاة لكل من المالكين والمنظمات المعنية برعاية الحيوانات، نحن مصممون على الوقوف حول أسباب مقتلهم، للحصول على إجابات لملاكهم”.

وأضاف: “تم استخدام جميع موارد الشرطة بالتحقيق، في محاولة لتحديد ما حدث بالضبط لهذه القطط، نحن نعمل في شراكة مع خبير من الكلية البيطرية الملكية لتحديد سبب الوفيات”.

وتابع: “قمنا بزيادة الدوريات داخل وحول المناطق التي أصيبت فيها القطط بجروح أو توفيت، واستفسرنا في جميع المنازل، وشاهدنا كاميرات المراقبة، وأخذنا إفادات من المالكين وأي شخص عثر على قط مصاب أو ميت”.

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