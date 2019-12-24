العراق: تزايد الغضب الشعبي بعد الفشل مجددا في تكليف مرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/24 | 14:56 - المصدر: فرانس 24

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تتواصل التعبئة في العراق حيث احتشد المتظاهرون مجددا في ساحة التحرير بوسط بغداد الثلاثاء حاملين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيرا عن رفضهم، في حين قطعت الطرقات في جنوب البلاد مع تواصل إغلاق المدارس والدوائر الحكومية.



فيما تستأنف المفاوضات لمحاولة التوافق على مرشح، حيث سبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بتسمية مرشح في المهل الدستورية.

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