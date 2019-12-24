مصدر برلماني يوضح 7 مقترحات للنظام الانتخابي المراد التصويت عليه

2019/12/24 | 14:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، سبعة مقترحات نظام الانتخابي في العراق.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "هناك سبعة مقترحات للنظام الانتخابي وهي دوائر متعددة بالنسبة للأقضية ودائرة واحدة بالنسبة للمحافظة"، مبيناً ان "دوائر على عدد مقاعد مجلس النواب ٣٢٠ دائرة انتخابية أي ٦٠٪ منفردة ٤٠٪ قوائم و٥٠٪ منفردة و٥٠٪ قوائم".

واضاف ان "اعلى الأصوات الفائزة وبنسبة ١٠٠٪ وسانت ليغو ١.٧"، مشيراً الى ان "العراق دائرة انتخابية واحدة".

واكد ان "الحسم سيكون من خلال تصويت النواب داخل قاعة مجلس النواب".

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