فرنسا تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من إسرائيل

2019/12/24 | 14:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن شرائها آليات عسكرية من إسرائيل لتستخدمها في حربها ضد الجماعات الإرهابية في إفريقيا.

وقررت فرنسا شراء من خمسة إلى ثمانية روبوتات ناقلة للجند، تصنعها شركة "روبوتيم" الإسرائيلية، في تجارة هي الأولى منذ الحظر الذي فرضه الجنرال شارل ديغول في حرب العام 1967 على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتتمكن هذه الروبوتات من حمل ما يصل إلى 800 طن، ويستخدمها الجيش الفرنسي في نقل الجنود والجرحى والذخيرة والمعدات العسكرية وسط إفريقيا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن فرنسا أعربت عن رغبتها بشراء هذه الروبوتات، بعد الحادث الذي قتل فيه 13 جنديا فرنسيا، في تصادم طائرتي هليكوبتر في إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2011، وقعت الصناعات الجوية الإسرائيلية، على صفقة كبيرة بقيمة نصف مليار دولار، لتزويد طائرات مسيرة من طراز "هارون" و "إيتان" للجيش الفرنسي بطريقة غير مباشرة، من خلال شركة "داسو" الفرنسية.

ومع ذلك، فشلت الصفقة في نهاية المطاف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، التي أكدت أن تلك الطائرات المسيرة ليست مناسبة للعمل في ظل ظروف الصحراء.

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