صرف أكثر من 41 مليار دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم

2019/12/24 | 14:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صرف اكثر من 41 مليار دينار لبناء 82 مدرسة في محافظة واسط وتحسين واقع الخدمات في محافظتي كركوك والأنبار ضمن برنامج تنمية الأقاليم.

وذكر الدليمي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "صادق على صرف 36 ملياراً و250 مليون دينار لمحافظة واسط على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول تنمية الأقاليم، بهدف بناء 82 مدرسة مختلفة السعات (9-12-18) في أقضية ونواحي المحافظة وفقاً لحاجة المواطنين".

واضاف "كما تمت المصادقة على مبلغ ملياراً و589 مليوناً و868 ألف دينار لمحافظة كركوك لتجهيز انابيب GRP للشبكة الإروائية لمشروع ري كركوك، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتبليط وتطوير الشوارع في الأحياء السكنية في المحافظة بمقدار مليارين و374 مليوناً و65 آلف دينار".

واشار الى "المصادقة على مبلغ مليار و479 مليوناً و545 ألف دينار، لمحافظة الانبار لتنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية في قضاء الحبانية للدور السكنية قرب ناظم الذبان ضمن جداول برنامج تنمية الأقاليم لمحافظة الأنبار".

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