رئاسة الجمهورية: لم يرد جواب مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر

2019/12/24 | 14:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يرد جواب مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

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