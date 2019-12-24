حسن الكعبي: لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية

2019/12/24 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تحالف سائرون انه لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر.

واكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والقيادي في تحالف سائرون عدم صحة أنباء توجيه كتاب الى رئيس الجمهورية بما يتعلق بالكتلة الاكبر سوى الكتاب التي تشكلت على أثره حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وكانت مصادر قد افادت في وقت سابق بأن رئاسة مجلس النواب، أرسلت كتابا الى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر، ومن جهتها نفت رئاسة الجمهورية وصول أي كتاب من رئاسة مجلس النواب يتعلق بالكتلة الأكبر.

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