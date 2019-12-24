تفاصيل ترشيح القاضي جاسم العميري لمنصب رئيس الوزراء.. عامر ابراهيم

2019/12/24 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ عامر ابراهيم وصلتني معلومة قبل أسبوع , مفادها : أن كتلة البناء قد أعدت مرشحاً غير منتم (شكلياً) لأي من الاحزاب (قاضي من ديالى) رشحه (هادي العامري) , هذا المرشح هو قريب النائبة عن بدر ( منى العميري) وقد تم الاتفاق على ابقاء ترشيحه سريا , يتم الافصاح عنه بعد أستنفاد كل الوسائل لتمرير […]

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