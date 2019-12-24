مجلس القضاء العراقي ينفي اتهامات بتعيين حزبيين في مفوضية الانتخابات الجدد

2019/12/24 | 15:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق ارتباط أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد بأحزاب سياسية، ردا على اتهامات تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في بيان الثلاثاء إن "مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم ‏انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي خاصة"، وذلك عملا بالمادة "98 الفقرة ثانيا" من الدستور العراقي.

وأكد البيان أن القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة، وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك.

وكان مغردون على تويتر قالوا أن اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد تم على أساس نظام المحاصصة وبترشيح من الأحزاب.

وأكد المجلس أن الادعاء المنشور بخصوص ترشيح القضاة الكرد لمفوضية الانتخابات الجديدة من قبل الحزبين الكرديين "غير صحيح"، فمجلس قضاء إقليم كردستان لم يرشح أي قاض من الإقليم، حسب البيان.

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