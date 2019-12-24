تركيا تواصل حبس رجل الأعمال عثمان كافالا

2019/12/24 | 15:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه، فيما تستمر محاكمته لمشاركته في احتجاجات في 2013.

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