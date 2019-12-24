نزاهة كردستان تعلن الحكم على 41 مداناً بقضايا فساد

2019/12/24 | 15:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كردستان اليوم الثلاثاء عن الحكم على 41 مدانا بقضايا فساد مالي واداري.

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