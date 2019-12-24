بانتظار المسيح العراقي

2019/12/24 | 15:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط الدمع على الدمع والكلمات تيبست في رحم المعنىوالقلب أصبحَثلاجة موتىمزدحمة.جثث..جثث..جثث أمامي مثل تماثيل رخامية مهشمة،ونسوة كثيرات حولهاشققن سقف السماء السابعة بصراخهن وأنا أنظر في الأفق منتظرًا مسيحًا آخر، يهبط في هذا الليل الموحشيمسح دموع مآقيهنوسخام الجثث فتدب فيها الحياة. حياتهم التي تشبه الموت كثيرًا يا الله: الثكالى العراقيات بحاجة إلى المخلص من جديد فإما تنزله إلى العراق أو ترفعهن إلى السماء أو تجعله قادرًا على مسح بقعة الأرض هذه التي صارت يبابًاويحولها إلى نهرٍشديد الملوحة فقد فاضت بأهلها من الدمع بما فيه الكفاية.

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