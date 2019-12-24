2019/12/24 | 15:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، افتتاح منفذ مندلي الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح منفذ مندلي الحدودي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح منفذ مندلي الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).