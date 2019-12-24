الصادقون النيابية تعلن لـ

2019/12/24 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت كتلة صادقون النيابية، عن وضع ثوابت أساسية لقبول المرشح لرئاسة الوزراء، فيما اشترطت عدم امتلاكه جنسيتين.





وقال النائب عن الكتلة محمد

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