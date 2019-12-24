برلماني يطالب عبر

2019/12/24 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اوضح عضو تحالف الفتح عباس الزاملي، ان الكتلة الاكبر تحسمها رئاسة البرلمان باعتبار الكتلة الاكبر مسجلة عند الرئاسة في الجلسة الأولى.





وقال

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