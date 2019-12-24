2019/12/24 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



سؤال نيابي لعبد المهدي بشأن تمليك الأرض التي شيدت عليها السفارة الأمريكية دون مقابل

بغداد اليوم-بغداد

هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) بمناسبة أعياد الميلاد، فيما أشاد بموقفهم بشأن الامتناع عن مظاهر العيد.

وقال صالح، في التهنئة: "مع إطلالة عيد الميلاد المجيد نتقدم بأحر التهاني للأخوة المسيحيين

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، افتتاح منفذ مندلي الحدودي بشكل رسمي امام الحركة التجارية بين العراق وايران في محافظة ديالى .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ذلك جاء بعد موافقة ر

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