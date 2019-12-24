“بيت لحم” مهد المسيح تستعد لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد

2019/12/24 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي، تستعد مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لاستقبال المؤمنين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بعيد الميلاد.​ ومن المقرر أن يترأس المطران بييرباتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي بطريركية القدس للاتين الثلاثاء، القداس في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد والذي من المفروض أن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحوالى 200 […]

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