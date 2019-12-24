سهيل قبلان - ​يصرون على تكثير الغلبة رغم النتائج الكارثية

2019/12/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان عندما كنت ولدا كنت مع غيري من الاطفال نلعب مختلف الالعاب ومن طبيعة الاولاد اللعب واللهو غير ابهين لنتائج الالعاب وكانت جدتي ام والدي تردعنا بقولها تكثروش غلبة وكانت تخوفنا بالغول اذا لم نهدا ونواصل تكثير الغلبة التي كانت تؤدي الى تكسير الصحون والاكواب وما شابه وكان والدي يعاقبني على تكثير الغلبة لدرجة انه ركعني ذات مرة على الثلج وكبرت وادركت ان تكثير الغلبة لا يقتصر على الاطفال فقط وانما يمارسه ال......

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