3 نواب جدد في البرلمان يؤدون اليمين الدستوري

2019/12/24 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادى ثلاثة نواب جدد في مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بدلا من نواب استقالوا من كتلة سائرون النيابية.وقال مصدر نيابي لـ”يس عراق”، ان “كلا من آزاد حميد و وسن السعيدي و محمود الزجراوي أدوا اليمين الدستوري في مجلس النواب”.واضاف ان “هؤلاء النواب جائوا بديلاً عن النواب رائد فهمي و […]

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