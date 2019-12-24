اجتماع حاسم لقادة الكتل مساء اليوم لحسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة

2019/12/24 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

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اجتماع حاسم لقادة الكتل السياسية مساء اليوم لحسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة

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